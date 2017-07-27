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فعالية للتضامن مع الأقصى بكلية التربية بخولان
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فعالية للتضامن مع الأقصى بكلية التربية بخولان
[27/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 نظمت الوحدة الأكاديمية بالتعاون مع كلية التربية والعلوم بخولان محافظة صنعاء والملتقى الطالب الجامعي اليوم فعالية للتضامن مع الأقصى.

وفي الفعالية التي حضرها رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إبراهيم المطاع ومدير مكتب التربية بصنعاء هادي عمار .. أكد وكيل محافظة صنعاء طالب دحان ومدير مكتب وزير التربية أحمد البشري أهمية استنهاض الأمة لما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات تهويد من الكيان الصهيوني.

وأشارا إلى دور التربويين في التوعية بمخططات العدوان على الشعب اليمني والمؤامرات التي تستهدف المسجد الأقصى وفلسطين.

وألقيت كلمات أكدت أهمية التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته على الشعب اليمني.

تخللت الفعالية قصيدتان للشاعر هلال معيض والشاعر ضيف الله الراجحي وفقرة إنشادية لفرقة الرسالة بخولان بقيادة شرف الدين الشامي ومسرحية معبرة.

سبأ
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