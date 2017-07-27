محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقيع إتفاقية لتمويل حملة بيطرية طارئة بمحافظة ذمار ذمار - سبأ:

وقع مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار اليوم إتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتمويل تنفيذ حملة بيطرية طارئة لتحصين المواشي من بعض الأمراض المتفشية في بعض مناطق المحافظة .



وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بذمار المهندس هلال الجشاري، ان الحملة سينفذها المكتب على ثلاث مراحل بالشركة مع الإدارة العامة لصحة الحيوان بوزارة الزراعة، بتمويل اللجنة الدولية للصليب الاحمر.



وبين أن المرحلة الأولى للحملة تستهدف تحصين 225 ألف رأس أغنام وماعز من أمراض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز، وكذا المعالجة الوقائية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية .



ولفت إلى أن الحملة سيتم تنفيذها في 15 يوما، في كافة المناطق المتضررة من الأمراض الوبائية المتفشية والتي تسببت في حدوث خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية في ست مديريات بالمحافظة وهي ضوران وجبل الشرق عتمة وصاب العالي وصاب السافل و الحداء.



وذكر الجشاري أنه تم الإتفاق مع مندوبة الأمن الإقتصادي في لجنة الصليب الاحمر الدكتورة يورسيلا، على آلية عمل الحملة والخطة الزمنية لتنفيذها في مراحلها الثلاث، بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعية إرشادية مصاحبة للمزارعين في كافة المناطق بالمديريات المستهدفة.



وأشار إلى أن 60 طبيبا بيطريا سيشاركون في تنفيذ الحملة موزعين على 15 فريقا بيطري و15 سيارة مرافقة، وفريق إشراف مركزي وآخر ميداني منتشرين في المديريات المستهدفة .. مثمنا دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمر للقطاع الزراعي بذمار وتمويلها لكثير من البرامج والأنشطة الزراعية والحملات البيطرية الطارئة بالمحافظة للعامين الماضيين .



حضر توقيع الإتفاقية مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان بوزارة الزراعة الدكتور محمد شجاع الدين ومسئول الأمن الأقتصادي باللجنة الدولية للصليب الاحمر المهندس فارس البشاري .

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ