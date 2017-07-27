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شبكة اليمن للتمويل الأصغر تنظم ورشة حول الحوكمة
[27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:


نظمت شبكة اليمن للتمويل الأصغر ورشة تدريبية بصنعاء حول الحوكمة في مؤسسات التمويل الأصغر استهدفت أعضاء مجلس إدارة الشبكة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأوضح المدير التنفيذي لشبكة اليمن للتمويل الأصغر علي أبو طالب أن الشبكة تسعى ليكون العام القادم عاما للحوكمة في مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر.. لافتا إلى كثير من المؤسسات تجهل مفهوم الحوكمة رغم أهميته.

وأوضح أن الشبكة بدأت في العام 2013 بعقد دورة تدريبية في الحوكمة لجميع مجالس إدارات المؤسسات الأعضاء في الشبكة بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية ويتم حاليا إعادة هذا النشاط بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ليكون مشروع متكامل لتحسين مستوى الحوكمة في جميع مؤسسات التمويل الأصغر.

فيما أوضح عضو مجلس إدارة شبكة اليمن للتمويل الأصغر أبو بكر السقاف إن الحوكمة ضرورية لاستمرارية المؤسسات.

وأكد على أهمية الورشة التي استمرت يومين، لتطبيق مبادئ الحوكمة لإحداث نقلة نوعية وتحول في العمل المؤسسي.

سبأ
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