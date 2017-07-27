[27/يوليو/2017] إب - سبأ:
دشنت بمحافظة إب اليوم مبادرة تدريب وتوظيف الشباب عن بعد في مجال التسويق الإلكتروني.
وفي التدشين أكد وكيل المحافظة علي الزنم دعم قيادة السلطة المحلية لهذه المبادرة لما من شأنه توفير فرص عمل للشباب المؤهلين والمساهمة في خدمة المجتمع وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
فيما أكد رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب إستعداد الجامعة تسهيل الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة بما يخدم شريحة الشباب وإكسابهم مهارات تتيح لهم فرص عمل .
بدوره أشاد المدرب هشام عبدالملك درموش بتعاون قيادة المحافظة ودعمها لإنجاح المبادرة وأنشطتها التي تستهدف تأهيل الشباب في مجالات التسويق الإلكتروني والتصاميم وصناعة الأفلام القصيرة.
تخلل الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات الإجتماعية والإعلاميين والناشطين، فقرات فنية.
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