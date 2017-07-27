[27/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة صنعاء حسين الطويل، الوضع الوبائي للكوليرا بمستشفى عومرة بمديرية أرحب.
واستمع من مدير عام المستشفى الدكتور فهد مقحط إلى شرح حول الخدمات الطبية التي يتم تقديمها لمعالجة حالات الكوليرا .
وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإستعداد تقديم أدوات نظافة وبطانيات لمركز مكافحة الكوليرا بالمستشفى خلال الأيام القادمة كمرحلة أولى وتزويد المستشفى بالمحاليل الطبية في المرحلة الثانية.
رافقه خلال الزيارة رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي المديرية محمد العصيمي.
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