رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التعليم العالي التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب . ممارسات قمعية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حواجز عسكرية داخل محافظة جنين في الضفة الغربية، وواصلت إغلاق حاجز /دوتان/، جنوب بلدة/ يعبد/. الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين. المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .