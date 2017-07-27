[27/يوليو/2017] إب - سبأ:
أعلن أبناء مديريات يريم والسدة والنادرة والرضمة والقفر بمحافظة إب جهوزيتهم وإستعدادهم رفد الجبهات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
وأكد المشاركون في وقفة إحتجاجية اليوم بمدينة يريم بحضور وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري، وتخللها عرض رمزي لرفد الجبهات بالرجال، إستمرارهم في الصمود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .
وحيا المشاركون إنجازات القوة الصاروخية في ردع تحالف العدوان، إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني .. داعيين إلى رفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد.
سبأ