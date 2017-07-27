رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مانشستر سيتي يكتسح ريال مدريد





فاز مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم على ريال مدريد (4 -1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم ، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.



وضرب مانشستر سيتي حصون القلعة البيضاء بأربعة أهداف متتالية، توالى على تسجيلها كل من، الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي (د. 52) ورحيم سترلينغ (د. 59) وجون ستونز (د. 67) وإبراهيم دياز (د. 82). بينما سجل أوسكار رودريغيز هدف الفريق الملكي اليتيم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب لوس أنجلوس.



وكان ريال مدريد قد خسر أمام القطب الكروي الأخر لمدينة مانشستر أيضا، اليونايتد، بركلات الترجيح.



كما خسر مانشستر سيتي أمام جاره اليونايند، بهدفين من دون رد، في إطار منافسات هذه البطولة.



وسيكون ريال مدريد على موعد، الأحد المقبل، مع غريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو إسبانيا، ضمن هذه البطولة.بينما سيلعب مانشستر سيتي، في اليوم ذاته، ضد توتنهام الإنجليزي.

سبأ [27/يوليو/2017] لوس انجلوس -سبأ :سبأ