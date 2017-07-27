[27/يوليو/2017] القدس المحتلة- سبأ:
أصيب نحو 47 مواطناً فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المعدني الذي استهدف المصلين في محيط باب الاسباط والمسجد الأقصى المبارك.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنها، القول: "تعاملت طواقمنا مع 37 اصابة خلال مواجهات باب حطة وباب الاسباط، وتنوعت الاصابات ما بين اعتداء بالضرب أدت إلى كسور وإصابات مطاط وإصابات بغاز الفلفل وبقنابل الصوت".
وأضاف البيان إنه سجل 4 إصابات جديدة بالمطاط منها واحدة في الرأس جاري نقلها للمستشفى خلال مواجهات باب حطة وباب الاسباط".
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