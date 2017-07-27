[27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس.
جرى خلال اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال في سبيل إعادة تفعيل نشاط مجلس الشورى وتأهيل مقره وكذا ما أنجزته اللجنة الإقتصادية ولجنة المياه والبيئة من مهام وتقارير وتقدير موقف لمواجهة الأزمة الناتجة عن العدوان السعودي الأمريكي.
وتسلم رئيس المجلس السياسي الأعلى من القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى تقرير تفصيلي عن مهام وأعمال المجلس في المرحلة الحالية والمستقبلية وعدد من المقترحات المتعلقة بالوضع العام وكذا الوضع السياسي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية .
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