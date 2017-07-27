[27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم وزيرة حقوق الإنسان علياء الشعبي .
جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع وزارة حقوق الإنسان وجهودها في المرحلة الحالية والصعوبات التي تواجهها جراء الحصار السياسي والإعلامي الذي تفرضه قوى العدوان السعودي الأمريكي للتعتيم على جرائمها وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن وما إرتكبته من إنتهاكات غير مسبوقة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في عدوان مكتمل الأركان على شعب ودولة ذات سيادة .
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية دور وزارة حقوق الإنسان .. مشيدا بجهود كوادرها الوطنية وخبرتها المتراكمة وقدرتها على تجاوز ظروف الحصار الإعلامي والسياسي.
كما أكد أهمية دعمها الكامل من قبل كافة الأطراف السياسية والحقوقية وحكومة الإنقاذ الوطني وتسهيل أعمالها ومتابعة إنجازها للملفات المناط بها في رصد وتوثيق جرائم العدوان وخلق تشبيك ومناصرة إقليمية ودولية لمظلومية الشعب اليمني وإدانة جرائم العدوان وتحريك الرأي العالم العالمي إزائها.
سبأ