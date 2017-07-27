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  عربي ودولي
بريطانيا واستراليا تحثان الصين على بذل المزيد ازاء تهديد كوريا الشمالية
[27/يوليو/2017] سيدني - سبأ :


حثت بريطانيا واستراليا اليوم الصين على بذل المزيد لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون للصحفيين في العاصمة الاسترالية سيدني "مع النفوذ الدولي تأتي المسؤولية. يتعين الآن على بكين أن تستخدم نفوذها على نظام كوريا الشمالية لحملها على التخلي عن برنامجها".

واضاف فالون إن كوريا الشمالية ما زالت تتلقى دعما لتطوير قدراتها الصاروخية والنووية ودعا لتفعيل العقوبات.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب للصحفيين في سيدني إن الصين "لديها نفوذ على كوريا الشمالية أكبر بكثير مما تدعيه".

وأضافت "علاقات التصدير مع كوريا الشمالية وتحويلات العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتدفقات التكنولوجيا.. كل هذه أدوات في يد الصين".

وكانت كوريا الشمالية، التي حذرت من أن استراليا قد تكون هدفا لضربة، قد أعلنت هذا الشهر أنها أجرت أول تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يقول خبراء إن مداه قد يصل إلى ألاسكا.

وكان برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والنووي موضوعا رئيسيا في الاجتماع السنوي الرابع لوزراء من استراليا وبريطانيا في سيدني.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة عام 2006 بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

سبأ
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