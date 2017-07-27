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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 05:10:38م
رئيس المجلس السياسي يستقبل قيادات اللقاء المشترك وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان (مكتمل)
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، قيادات اللقاء المشترك وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان بحضور عضو المجلس السياسي محمد النعيمي.
ممارسات قمعية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حواجز عسكرية داخل محافظة جنين في الضفة الغربية، وواصلت إغلاق حاجز /دوتان/، جنوب بلدة/ يعبد/.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
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وزارة الخارجية تنعي الجبري وعاطف
[27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
نعت وزارة الخارجية عبدالعزيز محسن الجبري وعلي عبدالوهاب عاطف، اللذان وافتهما المنية بعد عمر حافل  بالعطاء في الوظيفة العامة.

وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن الفقيدين من السفراء اللذين قضيا معظم حياتهما في خدمة الوطن في الكادر الدبلوماسي وشغلا العديد من المناصب في بعثات بلادنا في الخارج وكذا ديوان عام وزارة الخارجيّة.

وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدين .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته و يلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ
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