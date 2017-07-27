وزارة الخارجية تنعي الجبري وعاطف [27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الخارجية عبدالعزيز محسن الجبري وعلي عبدالوهاب عاطف، اللذان وافتهما المنية بعد عمر حافل بالعطاء في الوظيفة العامة.



وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن الفقيدين من السفراء اللذين قضيا معظم حياتهما في خدمة الوطن في الكادر الدبلوماسي وشغلا العديد من المناصب في بعثات بلادنا في الخارج وكذا ديوان عام وزارة الخارجيّة.



وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدين .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته و يلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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