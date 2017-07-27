رئيس المجلس السياسي يستقبل قيادات اللقاء المشترك وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان (مكتمل) [27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، قيادات اللقاء المشترك وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان بحضور عضو المجلس السياسي محمد النعيمي.



كرس اللقاء لمناقشة آليات العمل والتكامل بين المجلس السياسي الأعلى والأحزاب الوطنية والعمل على تبادل الخبرات والآراء والأفكار حول المستجدات المحلية والإقليمية والدولية وتوحيد الجهود لمواجهة استهداف العدوان للجبهة الداخلية التي يراهن عليها بعد فشله في الجبهة العسكرية.



وأكد اللقاء أهمية الشراكة الوطنية وما تحققه الأطر التشاركية من تعزيز للصمود الاجتماعي والسياسي والعسكري في التصدي للعدوان وإفشال مؤامرته ورهانه على الجبهة الداخلية.



كما تناول اللقاء التعدد والتنوع في اليمن وتوحد كافة القوى الفعالة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي لمعرفتها بالعدو الحقيقي لليمن وإدراكها لطبيعة المراحل التاريخية التي مر بها وخاصة في تاريخه المعاصر، ونوعية العدوان الذي كان يمارس عليه لجعله في ذات الحلقة المفرغة المعيقة له عن التطور والنمو وحيازة المكانة الطبيعية له.



وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والقيادة السياسية وتوحيد جهود القوى الوطنية المواجهة والمناهضة للعدوان والعمل على الحد من استثمار الشائعات والحملات الإعلامية المغرضة مع الحفاظ على قيمة الرأي والنقد البناء.



حضر اللقاء أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري.

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