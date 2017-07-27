ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [27/يوليو/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (24ر20) نقطة وبنسبة (40ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (59ر5047) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (35ر5027) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(379) ألفًا و(326) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (5ر43) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(443) ألفًا و(345) ريالاً عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (130ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (44ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (314) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (76ر22) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (183) ألف ريال عماني أي ما نسبته (63ر13) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (131) ألف ريال عماني وبنسبة (49ر9) في المائة.

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