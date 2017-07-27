النفط قرب أعلى مستوى مع انخفاض مخزونات امريكا [27/يوليو/2017] سنغافورة - سبأ:

استقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في ثمانية أسابيع بقليل في تعاملات اليوم بدعم من آمال بتقلص تخمة المعروض من الخام بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 50.88 دولار للبرميل بعدما ارتفعت نحو 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 48.67 دولار للبرميل.



وسجلت مخزنات الخام الأمريكية انخفاضا حادا الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير وتقلص الواردات.



وكان الانخفاض الذي بلغ 7.2 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو أكبر من التوقعات التي كانت لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

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