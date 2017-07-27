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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 04:56:37م
رئيس المجلس السياسي يستقبل قيادات اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم قيادات اللقاء المشترك وتكتل الأحزاب والمظمات السياسية المناهضة للعدوان بحضور الاخ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى.
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
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النفط قرب أعلى مستوى مع انخفاض مخزونات امريكا
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  اقتصاد
النفط قرب أعلى مستوى مع انخفاض مخزونات امريكا
[27/يوليو/2017] سنغافورة - سبأ:
استقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في ثمانية أسابيع بقليل في تعاملات اليوم بدعم من آمال بتقلص تخمة المعروض من الخام بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 50.88 دولار للبرميل بعدما ارتفعت نحو 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 48.67 دولار للبرميل.

وسجلت مخزنات الخام الأمريكية انخفاضا حادا الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير وتقلص الواردات.

وكان الانخفاض الذي بلغ 7.2 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو أكبر من التوقعات التي كانت لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.
سبأ
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