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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 04:56:37م
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إجتماع يناقش أضرار السيول بمحافظة الجوف 
[27/يوليو/2017] الجوف - سبأ:
ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي، أضرار السيول التي أدت إلى جرف الأراضي الزراعية بمديريات الحميدات، الزاهر، المتون، المطمة والمراشي.

وتطرق الإجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة رئيس اللجنة العليا للشؤون الإنسانية منصور سالم بن عبدان، تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة للنزول الميداني إلى المديريات المتضررة وحصر الأضرار والرفع بالإحتياجات الطارئة للمتضررين.

واستعرض الإجتماع آلية عمل اللجنة العليا للشؤون الإنسانية بالمحافظة وإحالتها إلى اللجنة الرقابية لدراستها وتعديلها وتنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية ومنع التعامل الفردي معها.
كما وجه الإجتماع مكاتب الإدارة المحلية والتربية والصحة والمياه ومكتب المحافظ لإيجاد مقر لمكاتبهم بمديرية المراشي خلال الفترة الراهنة على أن تتولى قيادة المحافظة تأثيث مكاتبهم.
سبأ
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