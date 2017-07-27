ارتفاع الذهب في ستة اسابيع مع تراجع الدولار [27/يوليو/2017] بنجالورو - سبأ:

ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي اليوم مسجلا أعلى مستوى في ستة أسابيع مع انخفاض الدولار إلى أدنى سعر في 13 شهرا بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيسلك مسارا بطيئا فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية.



وكان البنك المركزي الامريكي ابقى على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه توقع البدء في تقليص برنامج شراء السندات الضخم "في وقت قريب نسبيا".



وارتفع الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1262.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 1264.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو .



وزاد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 1262.50 دولار للأوقية.



وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية اليوم أدنى مستوى في 13 شهرا.



وارتفع السعر الفوري للفضة 0.5 بالمئة إلى 16.70 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ 29 يونيو في وقت سابق من الجلسة.



وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 868 دولارا للأوقية.

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