ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 04:56:37م
رئيس المجلس السياسي يستقبل قيادات اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم قيادات اللقاء المشترك وتكتل الأحزاب والمظمات السياسية المناهضة للعدوان بحضور الاخ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى.
ممارسات قمعية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حواجز عسكرية داخل محافظة جنين في الضفة الغربية، وواصلت إغلاق حاجز /دوتان/، جنوب بلدة/ يعبد/.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
آخر الأخبار:
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
بريطانيا تبقي الباب مفتوح امام العمال الاوربيين بعد الخروج من الاتحاد
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
النفط قرب أعلى مستوى مع انخفاض مخزونات امريكا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع الذهب في ستة اسابيع مع تراجع الدولار
[27/يوليو/2017] بنجالورو - سبأ:
ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي اليوم مسجلا أعلى مستوى في ستة أسابيع مع انخفاض الدولار إلى أدنى سعر في 13 شهرا بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيسلك مسارا بطيئا فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية.

 وكان البنك المركزي الامريكي ابقى على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه توقع البدء في تقليص برنامج شراء السندات الضخم "في وقت قريب نسبيا".

وارتفع الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1262.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 1264.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو .

وزاد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس  1.1 بالمئة إلى 1262.50 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية اليوم أدنى مستوى في 13 شهرا.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.5 بالمئة إلى 16.70 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ 29 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 868 دولارا للأوقية.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
النفط قرب أعلى مستوى مع انخفاض مخزونات امريكا
ارتفاع صافي أرباح /سامسونغ للإلكترونيات/ في الربع الثاني من العام الجاري
إنخفاض أسعار الذهب الى اقل 1245 دولار للاوقية
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى 50.50 دولاراً للبرميل
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفاض الدولار لأقل مستوى في 13 شهرا مع ترقب السوق اجتماع المركزي
أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع للمنتجين
استقرار أسعار الذهب مع استمرار ضعف الدولار

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين استهدفت الطريق العام بمديرية رازح بصعدة
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على منازل ومزارع المواطنين بمأرب
[27/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف صعدة وحجة ونجران خلال الساعات الماضية
[27/يوليو/2017]
أدباء ومثقفو إب يدينون جريمة إعدام الأسرى بمديرية موزع بتعز
[26/يوليو/2017]
إستشهاد مواطنة متأثرة بجراحها بمديرية نهم
[26/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by