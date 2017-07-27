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إختتام دورة في مجال الإسعافات الأولية بمديرية أرحب
[27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية نظمها الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
هدفت الدورة في يومين تدريب 25 متطوعا من أبناء منطقة بيت القطواني بعيال عبدالله على أساسيات الإسعافات الأولية.
وفي الإختتام أشار رئيس الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة حسين الطويل إلى أهمية نقل ما تلقاه المشاركين في الدورة إلى المجتمع المحلي بهدف إيجاد وجود مسعف في كل بيت .. مشيدا بتعاون السلطة المحلية بالمديرية.
فيما أشاد رئيس لجنة التخطيط والمالية ببمحلي المديرية محمد العصيمي بجهود الهلال الأحمر في تنظيم مثل هذه الدورات.
سبأ