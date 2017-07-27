مصرع واصابة 31 شخص اثر تسرب للغاز في الصين [27/يوليو/2017] بكين - سبأ:

لقى شخصا مصرعه، وأصيب 31 آخرون، منهم 18 في حالة خطيرة، إثر تسرب غاز في مصنع للكيماويات بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية اليوغور بشمال غرب الصين.



وذكر بيان صادر عن حكومة منطقة شينجيانغ الإقليمية: ان واقعة تسرب الغاز شديد السخونة حدثت بينما كانت مجموعة من العمال تقوم بصيانة خط للأنابيب في شركة شينجيانغ يى هوا للصناعات الكيماوية في ولاية تشانغجي ذاتية الحكم شمال غرب الصين.



وأشار البيان إلى انه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأن السلطات تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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