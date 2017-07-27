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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 04:56:37م
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استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم قيادات اللقاء المشترك وتكتل الأحزاب والمظمات السياسية المناهضة للعدوان بحضور الاخ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى.
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الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
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إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
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  عربي ودولي
مصرع واصابة 31 شخص اثر تسرب للغاز في الصين
[27/يوليو/2017] بكين - سبأ:
لقى شخصا مصرعه، وأصيب 31 آخرون، منهم 18 في حالة خطيرة، إثر تسرب غاز في مصنع للكيماويات بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية اليوغور بشمال غرب الصين.

وذكر بيان صادر عن حكومة منطقة شينجيانغ الإقليمية: ان واقعة تسرب الغاز شديد السخونة حدثت بينما كانت مجموعة من العمال تقوم بصيانة خط للأنابيب في شركة شينجيانغ يى هوا للصناعات الكيماوية في ولاية تشانغجي ذاتية الحكم شمال غرب الصين.

وأشار البيان إلى انه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأن السلطات تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث.
سبأ
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