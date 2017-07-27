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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 04:56:37م
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  محلي
قتلى وجرحى في صفوف العدو السعودي ومرتزقته بعسير ونجران 
[27/يوليو/2017] نجران - سبأ:
قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بنجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت هجوماً مباغتاً على التبة البيضاء وسلاطح بمحاذاة نجران ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء بعدد من القذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

ولفت المصدر إلى أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت اثنين من مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخزان قبالة منفذ علب بعسير.
سبأ
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