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طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين استهدفت الطريق العام بمديرية رازح بصعدة
[27/يوليو/2017] صعدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم غارتين استهدفت الطريق العام بمدرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بصعدة أن طيران العدوان الغاشم شن غارتين على الخط العام بمنطقة بركان بمديرية رازح ما أدى إلى تدمير سيارة مواطن وحدوث أضراراً كبيرة في البنية التحتية للطريق العام.
واشار المصدر إلى أن العدوان السعودي الأمريكي الغاشم لا يألوا جهداً في قطع كل شرايين الحياة بمحافظة صعدة والمحافظات الأخرى أيضاً في انتهاك واضح وسافر لكل القوانين الإنسانية والدولية المزعومة.
سبأ