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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 04:56:37م
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مكتب التربية والتعليم بصعدة يقيم ندوة خاصة بأهمية المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية
[27/يوليو/2017] صعدة - سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صعدة اليوم ندوة توعوية خاصة بأهمية المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية تحت شعار  (المقاطعة الاقتصادية فرصة لتنمية انتاجنا المحلي).

الندوة استعرضت عدد من الأوراق حول أهمية مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ، ووجوبها شرعاً وأهميتها في إصلاح وتقوية الإنتاج المحلي والتخلص من كل الآفات والأمراض التي من المحتمل جداً أن يدسها اليهود بينها باعتبار أنهم وبحكم القرآن يكنون للأمة الإسلامية كل العداء . بالإضافة إلى مشاركات شعرية.

حضر الندوة محافظ المحافظة محمد جابر عوض وأكد خلالها في مشاركة قصيرة على أن محافظة صعدة يجب أن تكون النموذج في التصدي لكل مؤامرات الأعداء والالتزام بالمشروع القرآني ثقافة ووعياً وسلوكاً وعملاً، داعياً كبار التجار إلى تقوى الله في عدم استيراد منتجات الأعداء من الأمريكيين والإسرائيليين ..محدذراً أنه في حال لم يستجيبوا سيكون هناك إجرءات رادعة بحق المخالفين.

كما حضر الندوة عدد من وكلاء المحافظة والشخصيات التربوية والاجتماعية والثقافية وجمع من المواطنين.
سبأ
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