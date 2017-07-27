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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 04:56:37م
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تدشين مساعدات غذائية ومالية لـ 280 أسره محتاجه ونازحه بأمانة العاصمة 
[27/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
دشن الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الادارية بأمانة العاصمة عبدالله محرم اليوم  مشروع توزيع مساعدات غذائية ومالية للمحتاجين والنازحين بمديرية السبعين تنفذه مؤسسة نور الوحيين للأغاثة والتنمية البشرية. 

يبلغ عدد الحالات المستفادة من المساعدات الغذائية والماليه نحو 280 أسره مقدمة من الجمعية العمانية للأعمال الأنسانية’تشمل مرضى السرطان والعيون والمحتاجين والنازحين. 

وفي التدشين الذي حضره مدير عام مديرية السبعين محمد ناجي’ اشاد الوكيل محرم بجهود ومساهمة مؤسسة نور الوحيين في العمل الانساني في مساعدة المحتاجين والنازحين ومرضى السرطان.. مثمنا الدعم الأغاثي للجمعية العمانية من أجل التخفيف من معاناة المواطنين.

بدوره أوضح رئيس مؤسسة نور الوحيين وليد العواضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن هذه المرحلة رقم 14 من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والمالية  ودعم الجمعيات والمطابخ الخيرية الخيرية والأنسانية المختلفة  ومنها الخاصة بالايتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. 

ودعا العواضي كافة المنظمات الدولية والمحلية ورجال المال والخيرين إلى ضرورة مضاعفة  الأعمال والأنشطة الخيرية والأنسانية والأغاثية في مديريات امانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية نظرا لتفاقم الاوضاع المعيشية الصعبة وازديادها سوء من فتره لأخرى بفعل أستمرار العدوان والحصار الجائر.
سبأ
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