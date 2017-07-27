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مناقشة إمكانية دعم قطاعات التربية والصحة والطرق بمحافظة ريمه
[27/يوليو/2017]
ريمة - سبأ :

ناقش محافظ ريمه حسن عبد الله العمري اليوم مع مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية لمحافظتي الحديدة وريمه علي قاسم الكمالي إمكانية زيادة دعم الصندوق لقطاعات التربية والصحة والطرق بالمحافظة .

واستعرض الاجتماع أبرز المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة في خطة الصندوق للعام الجاري ، وأقر توفير 50 درجة وظيفية مؤقتة في قطاع التربية بمديريتي الجبين وبلاد الطعام للشباب العاطلين عن العمل من الذكور والإناث .

و تطرق إلى إمكانية دعم القطاع الصحي من خلال توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية والعلاجية للوحدات والمراكز الصحية بالمديريات لمواجهة مرض الكوليرا .

وأكد محافظ ريمه أن المحافظة بحاجة إلى العديد من المشاريع الخدمية التى ينفذها الصندوق الاجتماعي وفي مقدمتها مشاريع المياه والزراعة ورصف الطرقات الوعرة التي تعيق حركة سير المواطنين خاصة خلال موسم الأمطار .

ودعا العمري كافة المنظمات العاملة باليمن إلى تقديم المساعدات الصحية لمواجهة مرض الكوليرا في عزل وقرى المحافظة .

حضر الاجتماع ضابط مشروع التعليم بالصندوق علي الخليدي .

سبأ
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