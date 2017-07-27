عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ممارسات قمعية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية جنين - سبأ :



نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حواجز عسكرية داخل محافظة جنين في الضفة الغربية، وواصلت إغلاق حاجز /دوتان/، جنوب بلدة/ يعبد/.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت حواجزها العسكرية على شارع جنين – حيفا، وعلى مداخل بلدات عرابة، ويعبد، وقباطية، واحتجزت عددا من الشبان واستجوبتهم، وأوقفت مركبات وفتشتها، مما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.



ومازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق حاجر/ دوتان/ العسكري لليوم الخامس على التوالي، وتحرم آلاف المواطنين والتجار والمزارعين والعمال من التحرك والتنقل من وإلى محافظتي جنين، وطولكرم، وبلدة يعبد، وقراها، من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا.



كما أعادت قوات الاحتلال إغلاق مدخل قرية/ كوبر/ الرئيسي شمال غرب رام الله، بالسواتر الترابية للمرة الثالثة..وقامت قوات الاحتلال بتجريف مدخل القرية الرئيسي الذي يقع بينها وبين قرية/ أبو شخيدم/، وأغلقتها بالحجارة الضخمة والسواتر الترابية، ويعتبر هذا المدخل الوحيد لأهالي البلدة، خاصة أن الاحتلال يمنع المواطنين من سلك الطريق الفرعية التي تربط القرية مع قرية/ برهام/.



وتأتي هذه الإجراءات التعسفية الاسرائيلية المستمرة ضد المواطنين في قرية/ كوبر/ منذ يوم الجمعة الماضي، بعد تنفيذ الشاب عمر العبد عملية طعن في مستوطنة/ حلميش/ قتل فيها ثلاثة مستوطنين.







سبأ [27/يوليو/2017]سبأ