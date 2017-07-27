عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح شمال شرق نيجيريا كانو- سبأ :



أعلن الجيش النيجيري أن تسعة عسكريين بينهم ضابط إضافة إلى مدني قتلوا في كمين استهدف فريقا لاستكشاف النفط في شمال شرق البلاد.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الجيش قوله في بيان له إن ” إرهابيين يشتبه في انتمائهم لجماعة “بوكو حرام” كمنوا لطاقم من موظفي شركة البترول الوطنية النيجيرية ومرافقيهم أثناء عودتهم من مهمة استكشافية في منطقة ماغوميري في ولاية بورنو بعد ظهر أمس الأول ” مضيفا إنه ” تم انقاذ كل طاقم شركة البترول الوطنية واستعادة جثامين ضابط وثمانية جنود ومدني فيما يواصل الجيش المطاردة والبحث وعمليات الانقاذ”.



وكانت مصادر نيجيرية أفادت أمس بأن مسلحين مجهولين خطفوا عشرة باحثين جيولوجيين في مجال التنقيب عن النفط في بحيرة تشاد المجاورة شمال شرق نيجيريا وبدأت القوات النيجيرية عملية بحث واسعة عنهم ليتضح فيما بعد أنها وقعت في كمين بعد ذلك ما أدى إلى سقوط هذا العدد من القتلى من العسكريين.



وتشهد نيجيريا عمليات إرهابية متكررة عادة ما تتبنى المسؤولية عنها جماعة “بوكو حرام” وكان آخرها تفجيران انتحاريان إرهابيان في شمال غرب نيجيريا الاثنين الماضي سقط ضحيتهما 23 شخصا بين قتيل وجريح.





سبأ [27/يوليو/2017]سبأ