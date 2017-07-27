عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مادورو: العقوبات الأميركية على عدد من المسؤولين الفنزويليين “وقحة وغير قانونية وغير مسبوقة” كراكاس - سبأ :





ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 13 من كبار المسؤولين الفنزويليين معتبرا إياها “وقحة وغير قانونية وغير مسبوقة”.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مادورو في اجتماع عام في كراكاس ان العقوبات الأميركية هي “زعم وقح وغير قانوني وغير مسبوق من جانب بلد يريد معاقبة بلد آخر” متسائلا “من تراهم يظنون أنفسهم هؤلاء الإمبرياليون الأميركيون… هل يظنون انهم حكومة عالمية… نحن لا نقبل بهذا”.



وكانت وزارة الخزانة الأميركية نشرت قائمة بأسماء 13 مسؤولا فنزويليا حاليا وسابقا أدرجتهم على قائمتها السوداء بينهم وزير الداخلية وقادة في الشرطة والجيش والحرس الوطني ورئيس المجلس الانتخابي ورئيس المالية في شركة “بي دي في اس ايه” الحكومية للنفط.



يذكر أن فنزويلا التي تتبع النهج التحرري في أميركا اللاتينية على خطا سيمون بوليفار والذي جدد نهجه الزعيم الفنزويلي الراحل أوغو تشافيز تتعرض لمحاولات التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية فى محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذى يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ