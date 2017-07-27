عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باكستان تعلن استعادة دبلوماسيين اثنين اختطفا في أفغانستان إسلام آباد - سبأ :



أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، استعادتها للدبلوماسيين الباكستانيين اللذين كانا قد اختطفا في إقليم /ننكرهار/ شرقي أفغانستان الشهر الماضي.



وقالت الوزارة في بيان لها، “إن المسؤولين الدبلوماسيين في قنصلية باكستان العامة في جلال آباد اللذين اختطفا خلال انتقالهما إلى /تورخام/ في 16 يونيو الماضي تمت استعادتهما سالمين في أفغانستان”.



وذكر البيان أن الرئيس الأفغاني أشرف غني أبلغ القائم بالأعمال الباكستاني في كابول هاتفيا بأن الأجهزة الأمنية الأفغانية استعادت الدبلوماسيين الباكستانيين في عملية أمنية، منوها بأنه تم تسليم المسؤولين المحررين إلى السفارة الباكستانية في كابول، وسيتم نقلهما جوا قريبا إلى إسلام آباد، دون الإعلان عن أية تفاصيل بشأن حيثيات تحرير المسؤولين أو عن الخاطفين.



تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد توترا بسبب مزاعم حول دعم باكستان بشكل سري للجماعات المسلحة التي تسعى للإطاحة بالحكومة الأفغانية، فغالبا ما يتهم المسؤولون الأفغان باكستان بأنها تدعم حركة /طالبان/، وتؤمن ملاذا لمقاتليها في أراضيها أملا بالحفاظ على نفوذ لها في أفغانستان.

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ