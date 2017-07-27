عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات العراقية تقتل ثلاثة من عناصر داعش غربي الموصل بغداد-سبأ :



أعلنت القوات العراقية مقتل ثلاثة من عناصر /داعش/، شمال غربي الموصل شمالي البلاد.



وقال مصدر أمني إن القوات العراقية تصدت لهجوم لعدد من عناصر /داعش/ بالقرب من مفرق /الكسك/، شمال غربي الموصل، وقتلت ثلاثة منهم.. مشيرا إلى أن القوات الأمنية كثفت من انتشارها في ناحية /الكسك/، تحسبا لتسلل عناصر آخرين من /داعش/ إلى المنطقة.



من جهة أخرى، قالت قيادة /عمليات بغداد/ إنها أحبطت هجوما بسيارة مفخخة وسط بغداد.



وأوضحت القيادة ،في بيان لها، أن القوات التابعة لها تمكنت من ضبط سيارة مفخخة مركونة قرب مرأب وسط بغداد، وقامت بمعالجتها وإبطال مفعولها.

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ