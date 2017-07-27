مقتل جنديين ألمانيين في تحطم مروحية في مالي [27/يوليو/2017] برلين - سبأ :



أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم، أن جنديين ألمانيين قتلا في تحطم مروحية بشمالي مالي.



وقال نائب المفتش العام للجيش الألماني يواكيم روهيل ” إن المروحية احترقت ولم يكن هناك ناجون ، وكانت تقوم بمهمة مراقبة الاشتباكات على الأرض عندما تحطمت”.



وكانت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي قد ذكرت في وقت سابق ، أن مروحية تحطمت بالقرب من بلدة /تابانكورت/، في منطقة /جاو/، وكان على متنها المانيان.. مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب في الحادث عطلا فنيا.



يذكر أن مقتل هذين الجنديين هو أول خسائر للقوات الألمانية في مالي منذ حوالى عامين.



ويتمركز 875 جنديا ألمانيا حاليا في مالي الواقعة في غرب أفريقيا، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى قمع التمرد المسلح في شمالي مالي.



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