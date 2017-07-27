عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إسرائيل تزيل الجسور والممرات وقواعد الكاميرات عند باب الأسباط بالقدس القدس المحتلة - سبأ:



أزالت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الجسور والممرات وقواعد الكاميرات التي نصبت في منطقة باب الأسباط بالقدس.



وقالت وكالة / معا / الإخبارية الفلسطينية: " تكبيرات سمعت في شوارع القدس من قبل المرابطين احتفالًا بالنصر"، لكنه يصعب التأكد مما إذا كانت إسرائيل قد أزالت المعدات كلها .. ولم يرد بعد تعقيب من الجانب الإسرائيلي.



وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ 16 يوليو الجاري مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفلسطينيين احتجوا على تركيب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى.



وقد نصبت إسرائيل البوابات الأحد قبل الماضي بعد يومين من شن ثلاثة فلسطينيين هجومًا مسلحًا على عناصر من شرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى ما أدى إلى مقتلهم رفقة شرطيين إسرائيليين.



وقد أزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية يوم الثلاثاء البوابات الإلكترونية ونصبت بدلًا منها كاميرات ذكية وهو ما يرفضه الفلسطينيون أيضا باعتباره إجراء " تعسفيًا " من إسرائيل.



سبأ [27/يوليو/2017]سبأ