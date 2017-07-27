ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 11:06:02ص
صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك تحصينات العدو خلال الساعات الماضية
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .
مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
آخر الأخبار:
إسرائيل تزيل الجسور والممرات وقواعد الكاميرات عند باب الأسباط بالقدس
كوريا الجنوبية تحيي ذكرى إنهاء الحرب الكورية
​اتفاق لوقف إطلاق النار في جرود عرسال شمال شرق لبنان
ارتفاع صافي أرباح /سامسونغ للإلكترونيات/ في الربع الثاني من العام الجاري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
كوريا الجنوبية تحيي ذكرى إنهاء الحرب الكورية
[27/يوليو/2017] سول -سبأ :


تحيي كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الذكرى الرابعة والستين لتوقيع اتفاق وقف القتال في الحرب الكورية وسط أنباء عن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة اليوم بالتزامن مع هذه المناسبة.

وتخطط سول لتكريم أسماء المحاربين القدامى الذين قتلوا أثناء الحرب التي اندلعت خلال الفترة (1953-1950) وانتهت باتفاق لوقف القتال في27 يوليو 1953 .

ويعرف هذا اليوم في كوريا الشمالية باسم يوم الانتصار ويحتفل به كإجازة عامة.

وقد استبعد جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكانت بيونج يانج قد أطلقت بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات في 4 من يوليو الجاري باتجاه بحر الشرق .. وفي اليوم التالي نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية بهدف توجيه رسائل تحذيرية إلى كوريا الشمالية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
إسرائيل تزيل الجسور والممرات وقواعد الكاميرات عند باب الأسباط بالقدس
​اتفاق لوقف إطلاق النار في جرود عرسال شمال شرق لبنان
رئيس الوزراء الإيطالي : الحكومة الليبية طلبت دعماً بحرياً لمكافحة تهريب البشر
مقتل 26 جندياً واصابة 13 آخرين في هجوم لطالبان بولاية قندهار جنوب افغانستان
الجيش اللبناني يقصف مواقع لجبهة النصرة شمال شرق البلاد
وزارة الخارجية الروسية : لن تترك العقوبات الأمريكية الجديدة بلا رد
الجيش السوري يعلن إستعادة السيطرة على قرى في الريف الشرقي لمحافظة حمص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
كوريا الجنوبية تنفي دعوة واشنطن لنشر منظومة “ثاد” الصاروخية حتى مارس المقبل
مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف صعدة وحجة ونجران خلال الساعات الماضية
[27/يوليو/2017]
أدباء ومثقفو إب يدينون جريمة إعدام الأسرى بمديرية موزع بتعز
[26/يوليو/2017]
إستشهاد مواطنة متأثرة بجراحها بمديرية نهم
[26/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل ارتكاب مجازره الوحشية بحق الشعب اليمني
[26/يوليو/2017]
مشائخ وأعيان مديرية حيس بالحديدة يدينون إعدام الأسرى بتعز
[25/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by