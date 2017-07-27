[27/يوليو/2017] سول -سبأ :
تحيي كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الذكرى الرابعة والستين لتوقيع اتفاق وقف القتال في الحرب الكورية وسط أنباء عن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة اليوم بالتزامن مع هذه المناسبة.
وتخطط سول لتكريم أسماء المحاربين القدامى الذين قتلوا أثناء الحرب التي اندلعت خلال الفترة (1953-1950) وانتهت باتفاق لوقف القتال في27 يوليو 1953 .
ويعرف هذا اليوم في كوريا الشمالية باسم يوم الانتصار ويحتفل به كإجازة عامة.
وقد استبعد جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وكانت بيونج يانج قد أطلقت بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات في 4 من يوليو الجاري باتجاه بحر الشرق .. وفي اليوم التالي نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية بهدف توجيه رسائل تحذيرية إلى كوريا الشمالية.
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