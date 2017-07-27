عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ​اتفاق لوقف إطلاق النار في جرود عرسال شمال شرق لبنان بيروت - سبأ :

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في جرود عرسال شمال شرق لبنان.



يذكر أن المقاومة الوطينة اللبنانية بدأت منذ يوم الجمعة الماضي عملية عسكرية واسعة لتطهير جرود عرسال شمال شرق لبنان من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وسيطرت خلال الأيام الماضية على العديد من المواقع مكبدة الإرهابيين خسائر كبيرة.



وأوضحت الوكالة أن اتفاق وقف إطلاق النار بدأ سريانه عند الساعة السادسة من صباح اليوم وأن الاتفاق يقضي بخروج إرهابيي النصرة وعائلاتهم من جرود عرسال.



وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أمس أن هدف المعركة الدائرة حاليا في عرسال هو إخراج الإرهابيين من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مشيرا إلى “ان العمل جار على خطين في الميدان وفي المفاوضات وان التقدم في الميدان مستمر وبشكل مدروس”.



سبأ [27/يوليو/2017]سبأ