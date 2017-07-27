محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك تحصينات العدو خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخي زلزال 2 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في قيادة حرس الحدود بعسير محققة إصابات مباشرة ، كما تم استهداف تحصينات لجيش العدو ومرتزقته و إعطاب دبابة وقنص أحد المرتزقة قبالة منفذ علب .





وأضاف المصدر : استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تحصينات وآليات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ الطوال بجيزان وقبالة منفذ الخضراء بنجران محققاً إصابات مباشرة .





و أكد المصدر مصرع المرتزق صابر عبده الحفيظي في جبهة المخا وخمسة مرتزقة آخرين في منطقة الجحملية بمحافظة تعز ، فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات المرتزقة في منطقتي الخليفين والتبة الحمراء بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ، و وادي الضيق بمنطقة المخدرة في مديرية صرواح محافظة مأرب ، و مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج بصلية صواريخ كاتيوشا ، فيما استهدفت قذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ