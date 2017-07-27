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آخر تحديث: الخميس، 27 - يوليو - 2017 الساعة 10:59:05ص
صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك تحصينات العدو خلال الساعات الماضية
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .
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صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك تحصينات العدو خلال الساعات الماضية
[27/يوليو/2017]
صنعاء -  سبأ :

 دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخي زلزال 2 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في قيادة حرس الحدود بعسير محققة إصابات مباشرة ، كما تم استهداف تحصينات لجيش العدو ومرتزقته و إعطاب دبابة وقنص أحد المرتزقة قبالة منفذ علب .


وأضاف المصدر : استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تحصينات وآليات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ الطوال بجيزان وقبالة منفذ الخضراء بنجران محققاً إصابات مباشرة .


و أكد المصدر مصرع المرتزق صابر عبده الحفيظي في جبهة المخا وخمسة مرتزقة آخرين في منطقة الجحملية بمحافظة تعز ، فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات المرتزقة في منطقتي الخليفين والتبة الحمراء بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ، و وادي الضيق بمنطقة المخدرة في مديرية صرواح محافظة مأرب ، و مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج بصلية صواريخ كاتيوشا ، فيما استهدفت قذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

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