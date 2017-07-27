اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع صافي أرباح /سامسونغ للإلكترونيات/ في الربع الثاني من العام الجاري سول - سبأ :



سجل صافي أرباح شركة / سامسونغ للإلكترونيات/ الكورية الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 89 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي .



وجاء في بيان للشركة أن صافي الأرباح وصل إلى 11 تريليون وون (حوالي 9.8 مليار دولار أمريكي) مرتفعاً عن 5.8 تريليون وون ، تم تسجيلها العام الماضي، مدعوماً بعوائد قوية من أعمال الرقائق .



وحسب البيان فقد وصل حجم أرباح التشغيل إلى 14.1 تريليون وون خلال الفترة من أبريل – يونيو للعام الجاري ، مقابل 8.14 تريليون وون في العام الماضي أي بارتفاع نسبته 72.7 في المائة .



كما ارتفعت المبيعات أيضا بنسبة 19.76 في المائة ليصل حجمها إلى61 تريليون وون خلال الفترة ذاتها.



وبلغت قيمة أسهم /سامسونغ للإلكترونيات/ عند الإغلاق في آخر جلسة في البورصة الرئيسية وقبل الإعلان عن صافي أرباحها ، 2.492.000 وون، متراجعة بنسبة 0.32 في المائة عن الجلسة السابقة .

سبأ [27/يوليو/2017]سبأ