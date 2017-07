Asir: Lancement de deux missiles de type de Zelzal 2 contre les rassemblements des soldats saoudiens [27/يوليو/2017]

ASIR, 27 Juillet (SABA)-La force de missile de l'armée et des forces populaires a lancé deux missile de type de Zelzal 2 contre les ressemblent de soldats saoudiens et leurs mercenaires dans la conduit de gardes-frontières saoudiens à Asir.



Une source militaire a indiquée à SABA, que les deux missiles ont touché leurs cible faisant de grandes pertes parmi les rangs de l'ennemi.



AM



