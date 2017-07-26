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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 11:37:33م
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  محلي
أدباء ومثقفو إب يدينون جريمة إعدام الأسرى بمديرية موزع بتعز
[26/يوليو/2017] إب - سبأ :

أدان أدباء ومثقفو محافظة إب الجريمة المروعة التي ارتكبت بحق أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية في مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأكد المشاركون في فعالية احتجاجية نظمها مكتب الثقافة بالمحافظة اليوم، أن هذه الجريمة أحدى السلوكيات الإجرامية لقوى العدوان ومرتزقته.. مشيرين إلى أن الشعب اليمني يمتاز بقيم الإخاء والمودة والسلام.

وطالب أدباء وشعراء إب مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى إتخاذ خطوات عاجلة لوقف تمدد التنظيمات والعناصر الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال والمرتزقة.

كما أكدوا الاستمرار في تعزيز الاصطفاف والتلاحم والدفاع عن الوطن ووحدته.

سبأ
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