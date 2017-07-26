رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر [26/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



التقى رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي اليوم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتار ماورار.



جرى خلال اللقاء استعراض المواضيع المتعلقة بمهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدور المنوط باللجنة كونها الجهة المسؤولة عن التعامل مع ملف الأسرى وحمياتهم ورعايتهم.



وفي اللقاء قدم رئيس اللجنة الثورية العليا نبذة عن ملف الأسرى والمعتقلين وما يتم بحق الأسرى في معتقلات وسجون السعودية والإمارات ومرتزقتهم في الداخل والخارج من ممارسات وحشية وتعذيب وانتهاكات لأبسط حقوق الأسرى والمعتقلين.



وسلم رئيس اللجنة الثورية، المسؤول الأممي ملف حول الجرائم التي ارتكبها مرتزقة تحالف العدوان بحق الأسرى من تنفيذ إعدامات بشكل وحشي بالقتل والذبح والسحل، وملف خاص بالانتهاكات داخل سجون ومعتقلات السعودية والإمارات في الداخل والخارج، وملف خاص بشهادات الأسرى المحررين الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات بسجون ومعتقلات التحالف ومرتزقته، وقائمة بأسماء بعض السجون والمعتقلات التي يتواجد فيها اسرى من الجيش واللجان الشعبية بالإضافة إلى ملف خاص بالتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.



وشدد رئيس اللجنة الثورية العليا على ضرورة أن تقوم اللجنة الدولية بدورها في حماية الأسرى ورعايتهم وإيجاد آلية للتواصل معهم للاطمئنان عليهم ..محملا الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان مسئولية ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين من انتهاكات.



وطالب اللجنة الدولية للصليب بالقيام بواجبها في مساعدة مصلحة السجون لتحسين أوضاع السجون وكذا مساعدة الجهات المعنية في تقديم الرعاية للنزلاء وتأهيلهم.. مشددا على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها في استلام جثامين الأسرى التي لاتزال محتجزة لدى دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.



من جانبه عبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شكره للجهات المعنية على تعاونها.. مؤكدا أن هناك تعاون بين الجهات المعنية واللجنة الدولية وكذا تواصل مع التحالف فيما يتعلق بملف الأسرى.



كما سلم بيتار ماورار، رئيس اللجنة الثورية العليا نسخة من خارطة الطريق للوصول الإنساني للمحتجزين في ضل الصراع المسلح بالجمهورية اليمنية.



وفي هذا الصدد أشار محمد علي الحوثي إلى أنه سبق وأن تم تقديم العديد من المبادرات لمعالجة هذا الملف الإنساني أبرزها إعلان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في 31 مارس الماضي الاستعداد الكامل لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لا تستثني أحد.. لافتا إلى أن هذه المبادرة لازالت مطروحة.



واكد رئيس اللجنة الثورية العليا ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعطاء الوقت الكافي للقاء أسر الأسرى الذين تعرضوا للذبح والسحل والقتل والإخفاء القسري من قبل قوات التحالف ومرتزقتهم في تعز وغيرها من محافظات الجمهورية.



وأشار إلى أهمية التنسيق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين، وكذا تقديم العون والمساندة للجنة الوطنية بما من شأنه التخفيف من معاناة الأسرى وذويهم.



فيما أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاستعداد للتعاون فيما يتعلق بمبادرات عملية تبادل الأسرى.



حضر اللقاء المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني ورئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن أليكساندر فِت، ونائب رئيس بعثة اللجنة في اليمن كارلوس مورازاني، ومسئول العلاقات باللجنة جبريل كارلسون.



سبأ