وكيل وزارة الداخلية يلتقي ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر [26/يوليو/2017] صنعاء - سبأ -



أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محفوظ، بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وما قدمته من مساعدات طيبة ساهمت في تحسن أوضاع السجون والسجناء.



جاء ذلك في إجتماع عقد اليوم بمصلحة السجون، ضم القائم بأعمال رئيس مصلحة السجون العميد ناصر اليزيدي ووكيل المصلحة العميد عبدالله الهادي والبعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.



وأشار الوكيل محفوظ إلى أهمية التنسيق بين المصلحة واللجنة والإيمان بحيادية العمل الإنساني .. وحثهم على المزيد من العمل والإستمرار في تعزيز التعاون في المجال الإنساني.



واستمع الإجتماع من فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى نتائج النزول الميداني الذي نفذته اللجنة الدولية إلى السجون بأمانة العاصمة ومحافظات

تعز، إب، حجه، عمران، المحويت، الحديده، وغيرها .

واستعرض الإجتماع البرنامج الزمني اللجنة الدولية لزيارات عدد من السجون ومراكز الإحتياط للفترة القادمة.



إلى ذلك تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة ومعه قيادة مصلحة السجون، الأوضاع في السجن المركزي بأمانة العاصمة



حضر الإجتماع الوكيل المساعد لمصلحة السجون العميد عبدالسلام الضالعي ومدير عام العلاقات بالمصلحة العقيد عبدالحكيم السيلاني وعدد من مدراء العموم والإدارات والمختصين في المصلحة.



سبأ