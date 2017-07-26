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مناقشة ما تم تنفيذه ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود بالحديدة
[26/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :
ناقش محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم مع ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ما تم تنفيذه ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني بالشراكة مع مؤسسة التنمية المستدامة.
وفي اللقاء أشاد محافظ الحديدة بفكرة المشروع بهدف مساعدة القطاع الريفي من خلال إعتماد مشاريع تنموية ريفية تساهم في تحسين مستوى الدخل المعيشي للأسر الريفية.
ودعا المنظمات الداعمة إلى إعتماد المشاريع التي تتناسب مع البيئة الريفية لتحقيق إستفادة وربح أكثر وبتكاليف قليلة.
وفي اللقاء إستعرض نائب رئيس فريق البرنامج فؤاد علي، مكونات المشروع الذي شمل على تحسين الطرق وشبكات المياه والنظافة والزراعة وتربية المواشي والذي استفاد منه 800 مشاركا من مديريتي باجل والزهرة.
حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي محمد الدبعي ومدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل محمد حجر.
سبأ