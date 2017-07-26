مباحث أمانة العاصمة تضبط أخطر عصابة سرقة سيارات [26/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



تمكنت مباحث أمانة العاصمة واللجان الشعبية من القبض على أخطر عصابة منظمة تقوم بسرقة السيارات من الأمانة وبعض المحافظات.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العصابة تتكون من خلايا موزعة للأدوار حيث تقوم الخلية الأولى بسرقة السيارات وإيصالها إلى الخلية الثانية التي يكون دورها إيصال السيارات للخلية الثالثة التي تقوم ببيع السيارات المسروقة في عدد من المحافظات.



وأشار المصدر إلى أن هذه الخلايا تعمل بشكل منظم مستخدمة أساليب إجرامية منها نشالين مهمتهم نشل مفاتيح السيارات من المواطنين في الأماكن المزدحمة والتجمعات العامة مثل البنوك والمصارف والمطاعم والأسواق وغيرها، وكذا استخدام بعض الورش لتغيير ملامح السيارات تمهيدا لبيعها عبر معارض معينة تتم فيها عملية البيع بدون أوراق أثبات لملكية السيارات.



وبين المصدر أنه تم خلال اليومين الماضيين ضبط ثلاثة من أخطر أفراد هذه العصابة التي تم ضبط معظمها في الأسبوعين الماضيين، والتي ورد في اعترافاتها حوالي 50 سيارة تم سرقتها وتصريفها.



وأهاب المصدر بأصحاب السيارات الانتباه على مفاتيح سياراتهم عند تواجدهم في الأماكن العامة والتجمعات كالأسواق والمطاعم والبنوك ومحلات الصرافة والمستشفيات وغيرها من الأماكن المزدحمة.



كما أهاب بأصحاب الورش ومعارض بيع السيارات أن يكون التعامل في تغيير ملامح السيارات أو عملية البيع والشراء للسيارات وفقا لوثائق ملكيتها.. مؤكدا أن من يثبت تورطه من أصحاب الورش أو المعارض في التعامل مع هذه العصابات سيعرض نفسه للمسائلة القانونية باعتباره شريكا أساسيا في الجريمة.



ودعا المصدر مالكي السيارات المسروقة التواجد في مباحث أمانة العاصمة ابتداء من الأسبوع القادم لاستكمال الإجراءات لاستعادة سياراتهم المسروقة.. لافتا إلى أنه سيتم نشر اعترافات المتهمين خلال الأيام القادمة.



سبأ