ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 10:47:50م
مجلس الوزراء يطّلع على خطة الإنفاق وحدود الإيرادات للنصف الثاني من العام الجاري
عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حيث جرى إستعراض ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمستجدات في جبهات مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته .
مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
آخر الأخبار:
"الفاو" توزع بذور قمح وشعير على المزارعين في مديرية بني الحارث
رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وكيل وزارة الداخلية يلتقي ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر
مناقشة ما تم تنفيذه ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مباحث أمانة العاصمة تضبط أخطر عصابة سرقة سيارات
[26/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

تمكنت مباحث أمانة العاصمة واللجان الشعبية من القبض على أخطر عصابة منظمة تقوم بسرقة السيارات من الأمانة وبعض المحافظات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العصابة تتكون من خلايا موزعة للأدوار حيث تقوم الخلية الأولى بسرقة السيارات وإيصالها إلى الخلية الثانية التي يكون دورها إيصال السيارات للخلية الثالثة التي تقوم ببيع السيارات المسروقة في عدد من المحافظات.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخلايا تعمل بشكل منظم مستخدمة أساليب إجرامية منها نشالين مهمتهم نشل مفاتيح السيارات من المواطنين في الأماكن المزدحمة والتجمعات العامة مثل البنوك والمصارف والمطاعم والأسواق وغيرها، وكذا استخدام بعض الورش لتغيير ملامح السيارات تمهيدا لبيعها عبر معارض معينة تتم فيها عملية البيع بدون أوراق أثبات لملكية السيارات.

وبين المصدر أنه تم خلال اليومين الماضيين ضبط ثلاثة من أخطر أفراد هذه العصابة التي تم ضبط معظمها في الأسبوعين الماضيين، والتي ورد في اعترافاتها حوالي 50 سيارة تم سرقتها وتصريفها.

وأهاب المصدر بأصحاب السيارات الانتباه على مفاتيح سياراتهم عند تواجدهم في الأماكن العامة والتجمعات كالأسواق والمطاعم والبنوك ومحلات الصرافة والمستشفيات وغيرها من الأماكن المزدحمة.

كما أهاب بأصحاب الورش ومعارض بيع السيارات أن يكون التعامل في تغيير ملامح السيارات أو عملية البيع والشراء للسيارات وفقا لوثائق ملكيتها.. مؤكدا أن من يثبت تورطه من أصحاب الورش أو المعارض في التعامل مع هذه العصابات سيعرض نفسه للمسائلة القانونية باعتباره شريكا أساسيا في الجريمة.

ودعا المصدر مالكي السيارات المسروقة التواجد في مباحث أمانة العاصمة ابتداء من الأسبوع القادم لاستكمال الإجراءات لاستعادة سياراتهم المسروقة.. لافتا إلى أنه سيتم نشر اعترافات المتهمين خلال الأيام القادمة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
"الفاو" توزع بذور قمح وشعير على المزارعين في مديرية بني الحارث
رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وكيل وزارة الداخلية يلتقي ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر
مناقشة ما تم تنفيذه ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود بالحديدة
وقفة لأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء
تدشين المؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية بجامعة إب
رئيس الوزراء يعزي الشيخ سعد بن حبتور في وفاة زوجته
مجلس الوزراء يطّلع على خطة الإنفاق وحدود الإيرادات للنصف الثاني من العام الجاري
رئيس الوزراء يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إطلاق صاروخي زلزال 2 على تجمعات للجنود السعودي بعسير
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطنة متأثرة بجراحها بمديرية نهم
[26/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل ارتكاب مجازره الوحشية بحق الشعب اليمني
[26/يوليو/2017]
مشائخ وأعيان مديرية حيس بالحديدة يدينون إعدام الأسرى بتعز
[25/يوليو/2017]
تحالف العدوان يعاود القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[25/يوليو/2017]
مكتب النائب العام يهيب بأعضاء النيابة التحقيق في وقائع العدوان الجنائية
[25/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by