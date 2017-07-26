|
الشاهري يفوز على الغرافة دمت في بطولة النخبة بذمار
[26/يوليو/2017] ذمار - سبأ :
انتزع فريق الفقيد الشاهري من إب فوزا ثمينا من فريق الغرافة من دمت في ختام لقاءات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثالثة بثلاثة أهداف لهدفين والتي جرت بينهمل اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار ضمن البطولة الكروية لفرق النخبة على كأس الشهداء بمديرية ذمار.
بهذا الفوز حصل فريق الفقيد الشاهري على أول ثلاث نقاط له في بنك فرق المجموعة الثالثة في الدوري، فيما خسر الغرافة بعد تقديمه عرضا قويا.
وستتواصل البطولة غدا بإقامة اللقاء الختامي للجولة الأولى لفرق المجموعة الرابعة والذي سيجمع فريقي وحدة رداع مع فريق المري (مياه دنيا النقية).
سبأ