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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 10:47:50م
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عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حيث جرى إستعراض ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمستجدات في جبهات مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته .
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الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
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  رياضة
الشاهري يفوز على الغرافة دمت في بطولة النخبة بذمار
[26/يوليو/2017] ذمار - سبأ :

انتزع فريق الفقيد الشاهري من إب فوزا ثمينا من فريق الغرافة من دمت في ختام لقاءات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثالثة بثلاثة أهداف لهدفين والتي جرت بينهمل اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار ضمن البطولة الكروية لفرق النخبة على كأس الشهداء بمديرية ذمار.

بهذا الفوز حصل فريق الفقيد الشاهري على أول ثلاث نقاط له في بنك فرق المجموعة الثالثة في الدوري، فيما خسر الغرافة بعد تقديمه عرضا قويا.

وستتواصل البطولة غدا بإقامة اللقاء الختامي للجولة الأولى لفرق المجموعة الرابعة والذي سيجمع فريقي وحدة رداع مع فريق المري (مياه دنيا النقية).

سبأ
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