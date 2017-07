Missile de type Zelzal2 pilonne des repaires de soladats saoudiens [26/يوليو/2017]





ASSIR, 26 Juillet. (SABA) – La force de missile de l'armée et des comités populaires a lancé un missile de type Zelzal2 contre des repaires des soldats saoudiens et leurs mercenaires au commandement des gardes des frontières à Assir.





Une source militaire a indiqué à (SABA), que le missile qui a visé par un missile des rassemblements des soldats saoudiens dans la localite au commandement des gardes des frontières au passage frontalier d'Aleb, infligeant de lourdes pertes et des dégâts considérables dans leurs rangs.











Saba