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وقفة لأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء
[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

نظم أهالي الأسرى والمعقلين في سجون قوات تحالف العدوان اليوم وقفة إحتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة صنعاء تحت شعار "أسرانا شرايين كرامتنا" .

وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج عن الأسرى والكشف عن حالهم المجهول .. منددين بتعذيب الأسرى وإعدامهم من قبل تحالف العدوان ومرتزقته في إنتهاك سافر لقوانين الأسرى واتفاقية جنيف الثالثة التي تضمن حقوقهم وتحافظ عليها.

وقدم أهالي الأسرى شكوى للجنة الدولية للصليب الأحمر تضمنت المطالبة بقيام الصليب الأحمر بمهامه كلجنة معنية بقضايا أسرى الحروب والحالات الإنسانية .

كما طالبوا اللجنة بالبحث عن أسراهم المخفيين ومعاقبة منتهكي حقوق الأسرى الذين إرتكبوا جريمة إعدام أربعة أسرى عن طريق الذبح وممارسة القوات الإماراتية أشد أنواع التعذيب لبقية الأسرى .

وتأتي الوقفة بالتزامن مع زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير إلى اليمن وبعد إقدام مليشيا العدوان المدعومة من الإمارات بذبح وإطلاق الرصاص على أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في موزع بمحافظ تعز.

سبأ
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