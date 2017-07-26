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تدشين المؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية بجامعة إب
[26/يوليو/2017] إب - سبأ :

دشنت بجامعة إب اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية كارديو إب 2017، الذي تحتضنه كلية الطب والعلوم الصحية بمشاركة أكثر من 200 متخصصا من مختلف المحافظات ويستمر يومين.

وفي التدشين أكد رئيس المؤتمر الدكتور أحمد العنسي أهمية هذا المؤتمر الذي يجسد إرادة الإنسان اليمني التواق للعلم والمعرفة والتعايش والسلام .

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل كافة المعنيين والجهات الداعمة في سبيل إقامة هذا المؤتمر وإنجاح فعالياته.

فيما أكد رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب أهمية المؤتمر في تقديم الأبحاث العلمية في مجال أمراض القلب والشرايين ..مثمناً جهود كافة المشاركين في كارديو إب وكذلك اللجان المنظمة والجهات الداعمة.

بدوره أكد عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المطري أن المحتوى العلمي والبحثي الذي سيقدم من قبل المشاركين في المؤتمر سيسهم في تطوير القطاع الصحي وخاصة في مجال القلب والباطنية على مستوى الجمهورية .

وألقيت خلال التدشين كلمات من قبل الدكتور محمد الهتار والدكتور صلاح الشوكي وراعي المؤتمر مجموعة الأخوة فارما للدكتور يوسف يعقوب ، أشارت إلى أهمية المؤتمر ودوره في تطوير الجانب الطبي بما يخدم المجتمع.

حضر التدشين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي وعميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز ورئيس نقابة الأطباء الدكتور عبدالغني غابشة وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة .

سبأ
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