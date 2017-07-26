[26/يوليو/2017]
عسير - سبأ:
دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان وعسير، محققة إصابات مباشرة.
وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية، قصفت تحصينات العدو السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب، ما أدى إلى إعطاب دبابة وتضرر كبير في تحصينات المرتزقة والجنود السعوديين .. مشيرا إلى أنه تم قنص أحد مرتزقة العدوان قبالة منفذ علب.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت بعدد من القذائف تحصينات وتجمعات العدو ومرتزقته في منفذ الطوال بجيزان مكبدة العدو خسائر في الأرواح والعتاد.
سبأ