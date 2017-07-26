[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم سير العمل بمستشفى العر بمديرية الحيمة الداخلية وأطلع على أحوال مرضى الكوليرا.
واستمع الوكيل ومعه مدير المديرية راجح احمد راجح، من نائب مدير المستشفى الدكتور عبدالله محمد الشبا، إلى شرح حول مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى والصعوبات التي تواجهه جراء نقص المحاليل وأسرة الرقود وغيرها من المتطلبات.
وأشاد الوكيل بجهود الكادر الطبي في تقديم الخدمات الاسعافية للمرضى .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على توفير الإحتياجات الطارئة لمواجهة الكوليرا بمستشفيات المحافظة.
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