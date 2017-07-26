[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
عقدت بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء دورة تدريبية للمتطوعات الصحيات حول مشروع الأمن الغذائي وتحسين المعيشة بالمديرية نظمتها جمعية صدى النسوية بالتعاون مع منظمة طفل الحرب .
هدفت الدور إلى تدريب المتطوعات الصحيات بعزلة الحدب بالمديرية بكيفية رصد حالات سوء التغذية المتواجدة في المناطق.
وفي الافتتاح اكد وكيل اول محافظة صنعاء حميد عاصم أهمية تنفيذ مشرع الامن الغذائي بالمديرية باعتبارها من المديريات الأكثر احتياجا وتحتاج للخدمات الإنسانية خاصة للأسر الاشد فقرا .
وأشار إلى استعداد السلطة المحلية تسهيل عمل المنظمة في المديرية وإيصال مساعداتها للمستهدفين .
من جانبها اشارت رئيسه جمعة صدى النسوية حياة الحبشي إلى أن مشروع الأمن الغذائي يستهدف عزلة الحدب بمديرية الحيمة الداخلية وكذا عزلة المغاربة بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة ويعمل على ثلاث محاور رئيسية المحور الصحي ويهدف الى رصد ومتابعة حالات سوء التغذية لدى الاطفال في المديريات المستهدفة ومعالجتها وكذا محور غذائي ويتمثل بتوزيع سلات غذائية لأكثر من ثلاثمائة اسرة مستهدفة من عدة قرى ومحور حماية الطفل الذي يتمثل بتوعية الجانب الحكومي بأهمية حماية الطفل .
حضر افتتاح الدوره مدير عام المديرية راجح احمد راج ومنسق المشروع ناجي الزوعري ومشرفي المشروع انتصار خالد وكريمه محمد صلاح و رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمديرية دارس الشقاقي وعضو المجلس المحلي عبدالعزيز محمود ورئيس اللجنة المجتمعية للمستفيدين من المشروع محمد عبدالله الغيثي .
سبأ