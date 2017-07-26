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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 07:50:15م
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مناقشة الأداء الخدمي بمديرية الشعر بإب
[26/يوليو/2017]
إب  - سبأ:
 ناقش إجتماع للمجلس المحلي بمديرية الشعر بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة راكان النقيب، المواضيع المتصلة بالشأن المحلي والأداء الخدمي بالمديرية.

وفي الإجتماع أكد الوكيل النقيب أهمية دور إضطلاع المجلس المحلي بدوره في تعزيز الأمن والإستقرار والسكينة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين وحل قضاياهم .

وشدد على ضرورة معالجة متطلبات وإحتياجات أبناء المديرية وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان .

ودعا وكيل محافظة إب إلى التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. كما دعا إلى رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

حضر الإجتماع مدير أمن مديرية الشعر العقيد صادق المقبلي.

سبأ
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