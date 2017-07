Directeur de l'UNICEF et le directeur de l'OSM quittent Sana'a [26/يوليو/2017]





SANA'A, 26 Juillet (SABA)- Le Directeur général de l'UNICEF Anthony Lake et le directeur exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom , ont quitté ce mercredi Sana'a, après une visite au Yémen de trois jours.



Lors de leur départ à l'aéroport international de Sana'a, ils ont exprimé leur bonheur à visiter le Yémen et de regarder de près sur la situation humanitaire pour fournir davantage de soutien et l'aide humanitaire et médicale au peuple yéménite.



Ils ont insisté sur la nécessité de lever le siège sur les ports maritimes et aériens pour faciliter l'entrée des différentes aides au Yémen et de reprendre les vols commerciaux grâce à l'ouverture de l'aéroport de Sana'a International et de permettre au Voyage des malades et des blessés, des étudiants, des investisseurs, des hommes d'affaires et autres.



AS/AS



SABA